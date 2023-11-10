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Чемпионат Италии. Серия А

​Лаутаро Мартинес – лучший игрок Серии А в октябре

10 Ноября 2023 • 19:59 Комментировать
Интер Милан
...
Фрозиноне
1 1.20 X 7.60 2 14.00
12.11 22:45

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес был признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам октября. Об этом рассказывает пресс-служба Серии А.

В прошлом месяце Мартинес провёл за «Интер» в чемпионате Италии три матча. В них аргентинский футболист, являющийся капитаном «нерадзурри», отметился двумя забитыми мячами. Мартинес расписывался в воротах «Болоньи» и «Торино». 

На текущий момент именно «Интер» располагается на вершине турнирной таблицы итальянской Серии А. Ближайший матч команда Симоне Индзаги проведёт в воскресенье, 12 ноября, – против «Фрозиноне» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

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