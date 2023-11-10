​Лаутаро Мартинес – лучший игрок Серии А в октябре

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес был признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам октября. Об этом рассказывает пресс-служба Серии А.

В прошлом месяце Мартинес провёл за «Интер» в чемпионате Италии три матча. В них аргентинский футболист, являющийся капитаном «нерадзурри», отметился двумя забитыми мячами. Мартинес расписывался в воротах «Болоньи» и «Торино».

На текущий момент именно «Интер» располагается на вершине турнирной таблицы итальянской Серии А. Ближайший матч команда Симоне Индзаги проведёт в воскресенье, 12 ноября, – против «Фрозиноне» на своём поле.