​Руди Гарсию могут уволить из «Наполи» уже на днях

Руди Гарсия уже в ближайшие дни может лишиться должности главного тренера «Наполи». Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Гарсия может быть уволен, если неаполитанцы в воскресенье не смогут обыграть «Эмполи» на своём поле перед паузой на матчи национальных сборных.

Отметим, что на днях «Наполи» дома не смог обыграть берлинский «Унион» - матч Лиги чемпионов завершился вничью со счётом 1:1.

Стоит сказать, что слухи о возможном увольнении Руди Гарсии впервые появились в прессе уже довольно давно.

В Серии А «Наполи» сейчас занимает четвёртое место.