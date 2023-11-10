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Чемпионат Италии. Серия А

​Руди Гарсию могут уволить из «Наполи» уже на днях

10 Ноября 2023 • 18:12 Комментировать
Наполи
...
Эмполи
1 1.25 X 6.90 2 12.00
12.11 14:30

Руди Гарсия уже в ближайшие дни может лишиться должности главного тренера «Наполи». Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Гарсия может быть уволен, если неаполитанцы в воскресенье не смогут обыграть «Эмполи» на своём поле перед паузой на матчи национальных сборных.

Отметим, что на днях «Наполи» дома не смог обыграть берлинский «Унион» - матч Лиги чемпионов завершился вничью со счётом 1:1.

Стоит сказать, что слухи о возможном увольнении Руди Гарсии впервые появились в прессе уже довольно давно.

В Серии А «Наполи» сейчас занимает четвёртое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Руди Гарсия

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