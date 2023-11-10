Корнеев - о Миранчуке: «Аталанта» поступила как «собака на сене»

Экс-футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о карьере российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

«Аталанта» приняла непонятное решение. Клуб поступил как «собака на сене» - не вашим, не нашим. Гасперини не рассчитывает на него. Миранчуку нужно смотреть зимой предложения», - поведал эксперт в эфире «Матч ТВ».

Срок действующего контракта между Алексеем и бергамасками рассчитан до середины следующего года. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в пяти поединках, не отметившись результативными действиями.