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Чемпионат Италии. Серия А

Корнеев - о Миранчуке: «Аталанта» поступила как «собака на сене»

10 Ноября 2023 • 09:50 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о карьере российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

«Аталанта» приняла непонятное решение. Клуб поступил как «собака на сене» - не вашим, не нашим. Гасперини не рассчитывает на него. Миранчуку нужно смотреть зимой предложения», - поведал эксперт в эфире «Матч ТВ».

Срок действующего контракта между Алексеем и бергамасками рассчитан до середины следующего года. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в пяти поединках, не отметившись результативными действиями.

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Аталанта Игорь Корнеев Алексей Миранчук ещё теги
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