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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» приняла решение по Лукаку

10 Ноября 2023 • 09:44 Комментировать

Форвард Ромелу Лукаку может на постоянной основе перейти в «Рому». В настоящий момент бельгийский нападающий защищает цвета римского клуба на правах аренды.

По сведениям DeadlineDayLive, руководство итальянского клуба планирует оформить полноценный переход бомбардира по завершении нынешнего сезона. Контракт игрока принадлежит лондонскому «Челси».

Напомним, что Ромелу перешел в «Рому» минувшим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии 30-летний нападающий сыграл девять матчей, отметившись шестью забитыми мячами.

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