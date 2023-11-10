«Интер» начал переговоры по трансферу португальского игрока

Португальский защитник Тьяго Джало, правами на которого владеет «Лилль», может переехать в итальянский топ-клуб. Об этом посредством социальных сетей сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах футболиста заинтересован миланский «Интер». «Нерадзурри» вступили в переговоры с окружением игрока и готовятся оформить сделку. Трансферная стоимость 23-летнего центрального защитника оценивается в 16 миллионов евро. Его трудовой договор с «Лиллем» истекает в конце июня следующего года.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Джало сыграл 25 матчей, в которых забил два гола и получил семь желтых карточек.