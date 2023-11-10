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Чемпионат Италии. Серия А

​В своём следующем матче футболисты «Интера» сыграют в футболках с логотипами Qatar Airways

10 Ноября 2023 • 05:32 Комментировать
Интер Милан
...
Фрозиноне
1 1.20 X 7.60 2 14.00
12.11 22:45

В своём следующем матче в рамках чемпионата Италии футболисты «Интера» сыграют в футболках с логотипами Qatar Airways. Новый спонсорский контракт - следствие успехов клуба, в прошлом сезоне сыгравшего в финале Лиги чемпионов.

Правда, это, конечно, не топ-спонсор - Qatar Airways могла бы стать им, как во времена сотрудничества с «Барселоной», но пока что ограничивается вливанием в полтора миллиона евро в бюджет клуба до конца сезона.

Но если компания решит поддерживать «Интер» в качестве главного спонсора, то это станет возможным в следующем сезоне и обойдется катарцам примерно в 20 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан

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