​В своём следующем матче футболисты «Интера» сыграют в футболках с логотипами Qatar Airways

В своём следующем матче в рамках чемпионата Италии футболисты «Интера» сыграют в футболках с логотипами Qatar Airways. Новый спонсорский контракт - следствие успехов клуба, в прошлом сезоне сыгравшего в финале Лиги чемпионов.

Правда, это, конечно, не топ-спонсор - Qatar Airways могла бы стать им, как во времена сотрудничества с «Барселоной», но пока что ограничивается вливанием в полтора миллиона евро в бюджет клуба до конца сезона.

Но если компания решит поддерживать «Интер» в качестве главного спонсора, то это станет возможным в следующем сезоне и обойдется катарцам примерно в 20 миллионов евро.