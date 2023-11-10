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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи приятно впечатлён Распадори

10 Ноября 2023 • 03:53 Комментировать

Берлинский «Унион» набрал первое очко в Лиге чемпионов, это случилось в игре против «Наполи», и Леонардо Бонуччи, выступающий ныне в Германии, приятно впечатлен игрой своего визави из «Наполи» Джакомо Распадори. Он похвалил его и сравнил с ветераном «Сампдории» Фабио Квальяреллой.

- У Распадори большое будущее. Он - полноценный игрок, несмотря на возраст. Его высокий уровень очевиден, он очень схож с Квальяреллой. За ним нужно следить не 90, а 95 минут, а также не предоставлять ему пространства, - цитирует слова Леонардо Бонуччи итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Леонардо Бонуччи Фабио Квальярелла Джакомо Распадори ещё теги
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