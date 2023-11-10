Бонуччи приятно впечатлён Распадори

Берлинский «Унион» набрал первое очко в Лиге чемпионов, это случилось в игре против «Наполи», и Леонардо Бонуччи, выступающий ныне в Германии, приятно впечатлен игрой своего визави из «Наполи» Джакомо Распадори. Он похвалил его и сравнил с ветераном «Сампдории» Фабио Квальяреллой.

- У Распадори большое будущее. Он - полноценный игрок, несмотря на возраст. Его высокий уровень очевиден, он очень схож с Квальяреллой. За ним нужно следить не 90, а 95 минут, а также не предоставлять ему пространства, - цитирует слова Леонардо Бонуччи итальянское новостное агентство ITASportPress.