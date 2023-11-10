​Хулио Круз: «Милан» тоже претендует на Скудетто»

Бывший бомбардир миланского «Интера» Хулио Круз прокомментировал свои ожидания от итальянского чемпионата, в котором «Интеру» в конце ноября предстоит сыграть с туринским «Ювентусом». Крус считает, что надо быть внимательным также и к «Милану»:

- «Ювентус» - «Интер» будет важным матчем, но не будем забывать о том, что есть еще и «Милан» с «Наполи». Два года назад «Милан» выиграл Скудетто как раз у «Интера» и «Ювентуса». Сейчас, несмотря на неидеальный дебют, он снова может выиграть, ведь впереди еще много туров, - цитирует слова Круза pianetamilan.it.

Крус выступал за «Интер» с 2003 по 2009 год.