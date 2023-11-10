​Итальянский журналист: «Лофтус-Чик незаменим для «Милана»

Итальянский журналист Стефано Борги впечатлен победой клуба в матче с «ПСЖ», команда Стефано Пиоли переломила ход матча в свою пользу. Большую пользу команде на поле приносил английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик, которого Борги считает незаменимым в составе нынешнего «Милана»:

- Лофтус-Чик - это тот игрок, который заменяет в центре поля сразу двоих. В матче с «ПСЖ» Муса и Рейндерс выстраивались в линию, а Лофтус-Чик мог действовать как атакующий полузащитник, незаменимый в тот момент, когда появляется пространство и можно бежать. Для нынешнего «Милана» такой игрок незаменим, - цитирует слова Борги pianetamilan.it.