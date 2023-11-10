Паганин: «Конечно, возвращение Ибрагимовича возымеет эффект»

Бывший футболист миланского «Интера», выступавший за этот клуб в 90-е годы прошлого столетия Антонио Паганин прокомментировал возможное возвращение Златана Ибрагимовича в «Милан». Он уверен в том, что это положительным образом скажется на выступлениях клуба.

- Мне будет любопытно посмотреть на это. Его харизматичная фигура, конечно же, произведет определенный эффект. Он станет своего рода фильтром между тренером и футболистами, - цитирует слова Паганина piaetamilan.it.

Свою игровую карьеру в «Милане» шведский нападающий Златан Ибрагимович завершил в конце прошлого сезона.