​Кьеллини: «Милан» нестабилен в последнее время»

Итальянский защитник Джорджо Кьеллини, ныне выступающий в США, надеется на то, что «Милан» оправился после очень неудачного матча с «Удинезе». Кьеллини просмотрел матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов и увидел совсем другой «Милан» в этой игре. Он прокомментировал перспективы клуба, отметив нестабильность его выступлений:

- В последние недели у «Милана» были различные непростые матчи, как с «Ювентусом». Появились причины скептически относиться к перспективам клуба. Но единственный реально неудачный матч - это игра с «Удинезе», а в поединке с «ПСЖ» «россонери» эффектно вернулись, - цитирует слова Кьеллини pianetamilan.it.