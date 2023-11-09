Петржела: Алексей Миранчук не привык к европейским скоростям

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался об игре Алексея Миранчука в футболке «сине-бело-голубых».

«У Миранчука не складывается европейская карьера, потому что он не привык к тем скоростям, на которых играют в Европе. Чтобы их выдерживать, надо иметь очень хорошую физическую подготовку», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

По его мнению, Миранчук считал, что объёма работы в РПЛ хватит для европейского футбола. Тем не менее, по словам Петржелы, топ-игрок российского чемпионата является игроком запаса в Европе.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Миранчука, выступающего за «Аталанту» с 2020 года, всего четыре матча в рамках всех турниров.