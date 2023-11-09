«Ювентус» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с полузащитником Мануэлем Локателли. 25-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2028 года.

За «Ювентус» Локателли играет с лета 2021 года. С тех пор полузащитник провёл за туринский клуб 103 официальных матча, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Интера» команда Массимилиано Аллегри отстаёт на два очка.