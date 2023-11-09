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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» объявил о продлении контракта с Локателли официально

09 Ноября 2023 • 16:57 Комментировать
Ювентус
...
Кальяри
1 1.40 X 4.90 2 9.00
11.11 20:00

«Ювентус» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с полузащитником Мануэлем Локателли. 25-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2028 года.

За «Ювентус» Локателли играет с лета 2021 года. С тех пор полузащитник провёл за туринский клуб 103 официальных матча, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Интера» команда Массимилиано Аллегри отстаёт на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мануэль Локателли

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