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Чемпионат Италии. Серия А

Селюк: «Захарян может повторить судьбу Миранчука» эксклюзив

09 Ноября 2023 • 19:20 Комментировать
Удинезе
...
Аталанта
12.11 17:00

Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян может повторить судьбу футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Да. Конечно, может. Дело в том, что в Европе надо приезжать и биться! Биться за своё место. Захарян не совсем правильно выбрал команду, положа руку на сердце. «Реал Сосьедад» для него большая команда, Захаряну лучше было бы в более средний коллектив в Испании перейти. Например, «Лас-Пальмас», «Райо Вальекано», «Хетафе». Такие клубы, которые где-то в середине турнирной таблице.

У нас, к сожалению, проблема в чём у Миранчука, Захаряна или ещё кого-то. Смотрят не команду, тренера и игрока, кто подходит, чтобы паззл совпал. А происходит всё так: «Главное, чтобы все заработали». Я про клуб, агента, а там уже не важно, куда игрок идёт», — сказал Селюк.


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Дмитрий Селюк Ла Лига Алексей Миранчук Арсен Захарян ещё теги

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