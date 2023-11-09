Итальянский журналист: «В Италии о Миранчуке мало говорят, скоро о нём совсем забудут»

Известный итальянский журналист Массимо Франки высказался о перспективах российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Ранее сообщалось, что зимой 28-летнего футболиста может арендовать «Локомотив».

«В Италии о Миранчуке мало говорят. Скоро о нём совсем забудут, если он не начнёт играть. Возможно ли, что зимой Миранчука арендует европейский клуб? Честно говоря, я не знаю, найдётся ли команда, которая возьмёт Миранчука в аренду этой зимой», — цитирует Франки «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.