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Чемпионат Италии. Серия А

Локателли продлил контракт с «Ювентусом»

09 Ноября 2023 • 10:45 Комментировать

Хавбек Мануэль Локателли заключил новое трудовое соглашение с туринским «Ювентусом», об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо. Контракт между сторонами теперь рассчитан до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 25-летний полузащитник провел 11 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

После 11 туров Серии А «старая синьора» набрала 26 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Массимилиано Аллегри встретятся с «Кальяри» на своем домашнем стадионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мануэль Локателли
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