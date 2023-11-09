Локателли продлил контракт с «Ювентусом»

Хавбек Мануэль Локателли заключил новое трудовое соглашение с туринским «Ювентусом», об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо. Контракт между сторонами теперь рассчитан до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 25-летний полузащитник провел 11 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

После 11 туров Серии А «старая синьора» набрала 26 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Массимилиано Аллегри встретятся с «Кальяри» на своем домашнем стадионе.