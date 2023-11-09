​Маркеджани: «Впечатлён Леау»

Бывший голкипер римского «Лацио» и сборной Италии Лука Маркеджани восхищается игрой «Милана» в матче против «ПСЖ». Итальянская команда выиграла важный матч и вернулась в борьбу за квалификацию в плей-офф самого престижного клубного европейского турнира. Маркеджани особо выделил игру португальского нападающего Рафаэла Леау:

- Меня впечатлило выступление Леау в прошедшем матче. Он и раньше проводил большие матчи, но этот раз напористо действовал всю игру. Мне понравилось и то, как сыграл Рубен Лофтус-Чик, который лишил полузащитников «ПСЖ» пространства для маневров. Англичанин очень важен для «Милана», - цитирует слова Маркеджани pianetamilan.it.