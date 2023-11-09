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Чемпионат Италии. Серия А

​Маркеджани: «Впечатлён Леау»

09 Ноября 2023 • 01:03 Комментировать
Милан
2:1
ПСЖ

Бывший голкипер римского «Лацио» и сборной Италии Лука Маркеджани восхищается игрой «Милана» в матче против «ПСЖ». Итальянская команда выиграла важный матч и вернулась в борьбу за квалификацию в плей-офф самого престижного клубного европейского турнира. Маркеджани особо выделил игру португальского нападающего Рафаэла Леау:

- Меня впечатлило выступление Леау в прошедшем матче. Он и раньше проводил большие матчи, но  этот раз напористо действовал всю игру. Мне понравилось и то, как сыграл Рубен Лофтус-Чик, который лишил полузащитников «ПСЖ» пространства для маневров. Англичанин очень важен для «Милана», - цитирует слова Маркеджани pianetamilan.it.


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Милан Рафаэл Леау Лука Маркеджани ещё теги

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