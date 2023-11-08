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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью дерзко ответил Сарри: «В этом разница между мной и тренером, который почти ничего не выиграл»

08 Ноября 2023 • 23:25 Комментировать
Лацио
...
Рома
12.11 20:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на высказывания Маурицио Сарри.

Рулевой «Лацио» недавно заявил, что «Роме» будет значительно проще подготовиться к воскресному римскому дерби, поскольку матч «волков» против «Славии» в Лиге Европы можно считать «товарищеским».

«Если кого-то и должны обижать эти слова Сарри, то явно не меня, а «Славию». Он высказался так, будто это слабый соперник. Я всегда с уважением отношусь к оппонентам своей команды – возможно, в этом и заключается разница между тренером, выигравшим 26 трофеев, и тем, кто не выиграл практически ничего. Слабых соперников не бывает», – цитирует Football Italia Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Жозе Моуринью Славия Прага Маурицио Сарри ещё теги

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