«Милан» договорился с игроком «Бетиса»

Левый защитник «Бетиса» Хуан Миранда дал согласие на переход в «Милан».

Как сообщалось ранее, руководство «россонери» намерено переманить 23-летнего футболиста по окончании сезона, когда тот станет свободным агентом. О переговорах с испанцем стало известно в прошлом месяце, и теперь, по информации инсайдера Николо Скиры, стороны достигли договорённости. Отмечается, что в «Милане» Миранда будет зарабатывать порядка 1,8 млн евро в год. Гранд Серии А, впрочем, ещё может предпринять попытку подписать латераля в январе – потенциальная сумма трансфера оценивается в 3 млн евро.

Хуан Миранда отметился одной результативной передачей, отыграв девять матчей за «Бетис» в текущей кампании.