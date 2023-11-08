​Бергоми: «Милану» не хватает Браима Диаса»

Ветеран миланского «Интера» Джузеппе Бергоми считает, что «Милану» не хватает такого игрока, как Браим Диас, который выступал за клуб в прошлом сезоне на правах аренды, но был вынужден вернуться в мадридский «Реал», где дела его идут далеко не лучшим образом.

- Как построена команда? Я бы постарался усиливать правый фланг атаки, поставил бы туда игроков, способных обострять игру. «Милану» не хватает Браима Диаса, при нем все получалось удачнее, - цитирует слова Джузеппе Бергоми pianetamilan.it.

Накануне «Милан» обыграл в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ».