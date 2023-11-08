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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» претендует на форварда с отступными в 100 млн евро слухи

08 Ноября 2023 • 21:48 Комментировать
Лечче
...
Милан
1 5.00 X 3.70 2 1.75
11.11 17:00

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш заинтересовал «Милан».

Шведский игрок проводит дебютный сезон в Португалии после переезда из английского «Ковентри», но уже успел себя зарекомендовать – 11 забитых мячей и четыре ассиста в 13 матчах. По сведениям 90min, за успехами 25-летнего форварда внимательно следит «Милан». Отступные в контракте футболиста составляют 100 млн евро.

Эксперты портала Transfermarkt оценивает стоимость Виктора Дьёкереша в 32 млн евро. Ранее сообщалось, что в числе претендентов на шведа фигурируют дортмундская «Боруссия» и итальянский «Наполи».

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Милан Спортинг Лиссабон Виктор Дьекереш трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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