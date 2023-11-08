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Чемпионат Италии. Серия А

​Анчелотти: «Старость обязательно проведу в Италии, родина - лучшее место в мире»

08 Ноября 2023 • 19:59 Комментировать

Итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал понять, что свою старость твердо намерен провести на родине - то есть в Италии. У него есть планы по путешествиями по миру, но основным местом своего пребывания Анчелотти намерен сделать родину. Он совершенно уверен в том, что родина для каждого человека является лучшим местом в мире.

- Моя супруга из Канады, из Ванкувера, но я скоро вернусь на родину, в Италию. Это точно. Родина - лучшее место в мире, даже несмотря на летнюю жару. Я видел много мест в мире за свою жизнь, но больше всего на свете люблю Италию, люблю Реджоло, - цитирует слова Анчелотти итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Карло Анчелотти
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