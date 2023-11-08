​Анчелотти: «Старость обязательно проведу в Италии, родина - лучшее место в мире»

Итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал понять, что свою старость твердо намерен провести на родине - то есть в Италии. У него есть планы по путешествиями по миру, но основным местом своего пребывания Анчелотти намерен сделать родину. Он совершенно уверен в том, что родина для каждого человека является лучшим местом в мире.

- Моя супруга из Канады, из Ванкувера, но я скоро вернусь на родину, в Италию. Это точно. Родина - лучшее место в мире, даже несмотря на летнюю жару. Я видел много мест в мире за свою жизнь, но больше всего на свете люблю Италию, люблю Реджоло, - цитирует слова Анчелотти итальянское новостное агентство ITASportPress.