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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович станет «суперконсультантом» Джерри Кардинале

08 Ноября 2023 • 17:50 Комментировать

Бывший шведский нападающий Златан Ибрагимович все ближе к возвращению в «Милан», как сообщает итальянская пресса, он уже договорился о своей новой роли в клубе. Как сообщает итальянское издание Corriere Della Sera, Златан станет консультантом Джерри Кардинала, представляющего владеющий клубом фонд RedBird.

Стороны уже много раз намекнули на то, что официальное объявление о соглашении будет сделано буквально в ближайшие часы - так, Джорджо Фурлани, администратор «Милана», подтвердил, что «Златан вернется и мы рады этому», а сам Ибрагимович опубликовал сообщение с тиканьем часов, намекая, что приближается некое время X.


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Милан Златан Ибрагимович Джерри Кардинале ещё теги
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