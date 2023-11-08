​Ибрагимович станет «суперконсультантом» Джерри Кардинале

Бывший шведский нападающий Златан Ибрагимович все ближе к возвращению в «Милан», как сообщает итальянская пресса, он уже договорился о своей новой роли в клубе. Как сообщает итальянское издание Corriere Della Sera, Златан станет консультантом Джерри Кардинала, представляющего владеющий клубом фонд RedBird.

Стороны уже много раз намекнули на то, что официальное объявление о соглашении будет сделано буквально в ближайшие часы - так, Джорджо Фурлани, администратор «Милана», подтвердил, что «Златан вернется и мы рады этому», а сам Ибрагимович опубликовал сообщение с тиканьем часов, намекая, что приближается некое время X.