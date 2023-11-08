Сакки впечатлён игрой Лофтус-Чика

Итальянский «Милан» обыграл в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ», и одним из игроков, кого хотел бы выделить словоохотливый бывший наставник клуба Арриго Сакки, стал английской полузащитник Рубен Лофтус-Чик.

- Вы видели мощь, ускорения этого игрока, Лофтус-Чика? Он успешно разрушал в центре все поползновения соперника, и вливал энергию в атаки «Милана». Он отлично сыграл, хотя, надо признать, понравились все игроки, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Рубен Лофтус-Чик перебрался в «Милан» минувшим летом, ранее он выступал за лондонский «Челси».