«Интер» планирует продлить контракт с 33-летним Дармианом

Миланский «Интер» и 33-летний защитник Матео Дармиан могут продлить свои трудовые отношения, пишет в своём блоге в соцсети журналист Николо Скира.

По его информации, руководство «нерадзурри» планирует сохранить футболиста ещё на один сезон сверх действующего контракта, а именно до лета 2025 года. Текущий контракт Матео с «Интером» заканчивается в конце сезона-2023/24.

В этом сезоне Дармиан вышел на поле за «Интер» в 12 официальных матчах, в которых отличился голевой передачей. К слову, в грядущем декабре итальянцу исполнится уже 34 года. Выступает за свой нынешний клуб правый дефендер с лета 2021 года.