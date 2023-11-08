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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» планирует продлить контракт с 33-летним Дармианом

08 Ноября 2023 • 17:10 Комментировать
Интер Милан
...
Фрозиноне
12.11 22:45

Миланский «Интер» и 33-летний защитник Матео Дармиан могут продлить свои трудовые отношения, пишет в своём блоге в соцсети журналист Николо Скира.

По его информации, руководство «нерадзурри» планирует сохранить футболиста ещё на один сезон сверх действующего контракта, а именно до лета 2025 года. Текущий контракт Матео с «Интером» заканчивается в конце сезона-2023/24.

В этом сезоне Дармиан вышел на поле за «Интер» в 12 официальных матчах, в которых отличился голевой передачей. К слову, в грядущем декабре итальянцу исполнится уже 34 года. Выступает за свой нынешний клуб правый дефендер с лета 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Маттео Дармиан

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