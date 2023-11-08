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Чемпионат Италии. Серия А

Назван лучший игрок из бывшего СССР по «гол+пас» в топ-5 лигах Европы – и это не Хвича

08 Ноября 2023 • 16:53 Комментировать

Портал Transfermarkt поделился списком игроков из стран постсоветского пространства с лучшей статистикой по показателю «гол+пас» в топ-5 лигах сезона 2023/24. Учитывались все официальные турниры.

Первое место занял форвард сенсации Ла Лиги, каталонской  «Жироны» Артём Довбик. У украинца в активе шесть забитых голов и пять ассистов. Он опередил вингера и чемпиона Италии Хвичу Кварацхелию из «Наполи» - у грузина три гола и пять ассистов. Замыкает тройку российский полузащитник «Монако» Александр Головин – пять голов и один ассист.

Напомним, что в самой Ла Лиге Довбик уступает по числу голевых действий лишь одному известному молодому таланту из мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Головин Хвича Кварацхелия Артём Довбик ещё теги
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