​Сакки: «Жиру нанёс идеальный удар головой»

Итальянский «Милан» обыграл в рамках Лиги чемпионов «ПСЖ», решающий гол в начале второго тайма забил французский нападающий Оливье Жиру. Он выиграл воздушную дуэль у другого автора гола в прошедшем матче - словацкого защитника Милана Шкриньяра. Удачный удар Жиру понравился Арриго Сакки, бывший наставник «Милана» прокомментировал его успех.

- Жиру нанес идеальный удар по своей точности, силе и времени. Он переиграл в воздухе Шкриньяра, который и сам прекрасно играет головой. Прошедший матч - сигнал надежды для всех на «Сан-Сиро», - цитирует слова Арриго Сакки pianetamilan.it.