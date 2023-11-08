​Сакки пояснил, почему его порой раздражает Леау

Итальянский «Милан» обыграл в эффектном матче Лиги чемпионов «ПСЖ», и отличный матч при этом провел Рафа Леау, который вдохновлял команду своими прорывами и забил первый гол «Милана». Бывший нставник клуба Арриго Сакки похвалил его, но и пожурил в то же время - за то, что лишь порой показывает свои исключительные качества.

- Надо выделить отличное выступление Леау. Меня раздражает, что он так редко показывает все свои таланты. Но в этот раз он выдал несколько прекрасных прорывов, помогал партнерам и зарядил своей энергией партнеров по команде, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.