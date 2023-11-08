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Чемпионат Италии. Серия А

​Костакурта: «Не думаю, что возвращение Ибрагимовича преобразит «Милан»

08 Ноября 2023 • 15:41 Комментировать (1)

Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта высказался по поводу возможного возвращения в клуб бывшего шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Предполагается, что Златан станет своего рода тренером-мотиватором, что очень хорошо работало в бытность его футболистом клуба в прошедшие годы. Но Костакурта не верит, что из этого выйдет что-то путное.

- Не думаю, что это окажет фундаментальное значение для «Милана». Понятия не имею, что он будет делать в клубе. Когда тренеру нужен помощник-мотиватор для футболистов, это смотрится как недостаток тренера. Поэтому я не думаю, что Пиоли нужно подобное, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.


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Милан Златан Ибрагимович Алессандро Костакурта ещё теги
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Комментарии (1)
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9Orlov 9
08 Ноября 2023 в 15:48
Ибра будет мотивировать ногами...🦵 Леау...по морде...
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