​Костакурта: «Не думаю, что возвращение Ибрагимовича преобразит «Милан»

Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта высказался по поводу возможного возвращения в клуб бывшего шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Предполагается, что Златан станет своего рода тренером-мотиватором, что очень хорошо работало в бытность его футболистом клуба в прошедшие годы. Но Костакурта не верит, что из этого выйдет что-то путное.

- Не думаю, что это окажет фундаментальное значение для «Милана». Понятия не имею, что он будет делать в клубе. Когда тренеру нужен помощник-мотиватор для футболистов, это смотрится как недостаток тренера. Поэтому я не думаю, что Пиоли нужно подобное, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.