«Ювентус» провёл переговоры с агентом полузащитника «Атлетико»

Туринский «Ювентус» в последние дни вёл активные переговоры с агентом Августином Хименесом, который представляет интересы полузащитника мадридского «Атлетико» Родриго де Пауля. По информации от журналиста Николо Скиры, аргентинец недоволен количеством игровой практики и той ролью, в которой его чаще всего задействует главный тренер Диего Симеоне.

По сведениям источника, де Пауль не против сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. «Ювентус» заинтересован в том, чтобы оформить сделку по Родриго на правах аренды с правом выкупа.

В этом сезоне де Пауль сыграл восемь матчей в чемпионате Испании, где отметился двумя ассистами.