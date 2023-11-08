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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» провёл переговоры с агентом полузащитника «Атлетико»

08 Ноября 2023 • 10:50 Комментировать
Ювентус
...
Кальяри
11.11 20:00

Туринский «Ювентус» в последние дни вёл активные переговоры с агентом Августином Хименесом, который представляет интересы полузащитника мадридского «Атлетико» Родриго де Пауля. По информации от журналиста Николо Скиры, аргентинец недоволен количеством игровой практики и той ролью, в которой его чаще всего задействует главный тренер Диего Симеоне.

По сведениям источника, де Пауль не против сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. «Ювентус» заинтересован в том, чтобы оформить сделку по Родриго на правах аренды с правом выкупа.

В этом сезоне де Пауль сыграл восемь матчей в чемпионате Испании, где отметился двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Родриго де Пауль ещё теги

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