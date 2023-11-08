​Тео Эрнандес: «Леау не хуже Мбаппе»

Португальский нападающий Рафаэл Леау вдохновенно провел матч против парижского «ПСЖ», он забил гол, который позволил «Милану» сравнять счет, а позже и выиграть - но там забил уже Оливье Жиру. Другой француз в составе «Милана», Тео Эрнандес, считает, что Леау не уступает главной звезде «ПСЖ» - Килиану Мбаппе. Тому не удалось ничего сделать в прошедшем матче.

- Рафа очень силен, он ничуть не уступает Мбаппе. Мы знали, что соперник будет много атаковать, но должным образом подготовились к этому. Надо работать и дальше в том же духе, - цитирует слова Эрнандеса pianetamilan.it.