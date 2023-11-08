​Итальянский креативщик подарил «Кальяри» фигуру Джиджи Ривы из Lego

Знаменитому Джиджи Риве исполнилось во вторник 79 лет, в честь чего известный итальянский креативщик (а как иначе назвать человека, который увлечен творениями из... игрушек Lego?) Маурицио Лампис преподнес «Кальяри» подарок.

Речь идет о выполненной почти в натуральный рост (140 сантиметров) фигуре Джиджи Ривы, выполненной из вышеупомянутого материала. Это уже не первый футболист, изображенный Ламписом - ранее он так же «собрал» Тотти и Левандовски. Новинка понравилась и самому Риве, который явился в офис клуба дабы посмотреть презентацию.

Из других любопытных трудов Ламписа - площадь «Сан-Марко» в Венеции и римский фонтан «Треви», выполненные из кубиков Lego.