​Пиоли: «Теперь надо исправлять ситуацию в чемпионате»

Итальянский «Милан» одержал первую победу в Лиге чемпионов, и теперь наставник клуба Стефано Пиоли чувствует себя куда комфортнее. Он надеется, что полученный импульс поможет футболистам должным образом провести и следующий матч в рамках чемпионата Италии. В нем «Милану» предстоит сразиться с «Лечче».

- Сейчас мы должны отыграться в чемпионате, у нас есть все, чтобы хорошо сыграть с «Лечче». Надо наводить порядок, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Матч между «Лечче» и «Миланом» состоится в субботу, одиннадцатого ноября. Пока что команда Стефано Пиоли занимает третье место в турнирной таблице.