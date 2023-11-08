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Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли: «Теперь надо исправлять ситуацию в чемпионате»

08 Ноября 2023 • 03:46 Комментировать
Лечче
...
Милан
11.11 17:00

Итальянский «Милан» одержал первую победу в Лиге чемпионов, и теперь наставник клуба Стефано Пиоли чувствует себя куда комфортнее. Он надеется, что полученный импульс поможет футболистам должным образом провести и следующий матч в рамках чемпионата Италии. В нем «Милану» предстоит сразиться с «Лечче».

- Сейчас мы должны отыграться в чемпионате, у нас есть все, чтобы хорошо сыграть с «Лечче». Надо наводить порядок, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Матч между «Лечче» и «Миланом» состоится в субботу, одиннадцатого ноября. Пока что команда Стефано Пиоли занимает третье место в турнирной таблице.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли

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ЛЕЧЧЕ МИЛАН
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