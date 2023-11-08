Иммобиле оформил 200-й мяч за «Лацио»

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле забил «Фейеноорду» «в раздевалку» в очной встрече римлян и роттердамцев, что проходит в эти минуты на «Стадио Олимпико».

Как сообщили в прямом эфире телеканала «Матч Футбол 1», этот гол стал для Чиро 200-м, юбилейным во всех турнирах за римский клуб.

Напомним, что за «Лацио» 33-летний Иммобиле выступает уже с 2016 года. Ранее воспитанник «Сорренто» и туринского «Ювентуса» играл за «Пескару», «Дженоа», «Торино», дортмундскую «Боруссию», «Севилью» и другие клубы.

Следить за бомбардирскими подвигами Иммобиле (если такие ещё будут), а также за другими событиями вечернего матча можно в текстовой трансляции на нашем сайте.