Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле оформил 200-й мяч за «Лацио»

08 Ноября 2023 • 00:01 Комментировать
Лацио
1:0
Фейеноорд
1 1.37 X 4.40 2 14.00
2-й тайм

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле забил «Фейеноорду» «в раздевалку» в очной встрече римлян и роттердамцев, что проходит в эти минуты на «Стадио Олимпико».

Как сообщили в прямом эфире телеканала «Матч Футбол 1», этот гол стал для Чиро 200-м, юбилейным во всех турнирах за римский клуб.

Напомним, что за «Лацио» 33-летний Иммобиле выступает уже с 2016 года. Ранее воспитанник «Сорренто» и туринского «Ювентуса» играл за «Пескару», «Дженоа», «Торино», дортмундскую «Боруссию», «Севилью» и другие клубы.

Следить за бомбардирскими подвигами Иммобиле (если такие ещё будут), а также за другими событиями вечернего матча можно в текстовой трансляции на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле

Новости по матчу

23:51
Защитник «Фейеноорда» покинул поле на носилках после травмы головы
22:30
«Лацио» - «Фейеноорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
13:17
Клиенты PARI ставят на «Лацио» против «Фейеноорда» в ЛЧ
00:22
Слот: «Для «Фейеноорда» будет очень важно сдержать Иммобиле»
23:54
Сарри: «Лига чемпионов – это вечеринка, а Серия А – работа»
18:59
Лацио — Фейеноорд: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов — 7 ноября 2023
17:32
«Лацио» - «Фейеноорд»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАЦИО ФЕЙЕНООРД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
00:01 · Италия. Серия А
Иммобиле оформил 200-й мяч за «Лацио»
07 Ноября
23:25 · Италия. Серия А
Шкриньяр не мог забить почти два года
20:05 · Италия. Серия Б
​Наингголан решил поиграть в Индонезии
13:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в очередном игроке «Аталанты»
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбрал главную трансферную цель с ценником 120 миллионов евро
10:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» знает, что Коста хочет вернуться, но пока не дал ответа футболисту
00:50 · Италия. Серия А
Гол Влашича позволил «Торино» одолеть «Сассуоло»
00:30 · Италия. Серия А
Златан Ибрагимович близок к возвращению в «Милан» 1
06 Ноября
23:45 · Италия. Серия А
Арийон Ибрагимович установил рекорд топ-5 лиг текущего сезона
23:31 · Италия. Серия А
«Аль-Иттихад» присматривается к двум звёздным тренерам слухи
22:30 · Италия. Серия А
Гол Ибрагимовича позволил «Фрозиноне» одолеть «Эмполи»
19:37 · Италия. Серия А
Меньян высказался о будущем в «Милане»
17:53 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: Головин вряд ли окажется в Серии А, он дорого стоит
16:53 · Италия. Серия А
«Болонья» предложила Мотте новый контракт
15:49 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Если Миранчук вернётся в РПЛ, то он совершит большую ошибку»
Все новости
Рекомендуем