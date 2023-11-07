Шкриньяр не мог забить почти два года

Защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр, наконец, отличился забитым голом в официальном матче. Словак не мог сделать это с 9 января 2022 года – именно тогда Милан в последний раз до сегодняшнего вечера отличался голом. На тот момент он ещё играл за «Интер» и поразил ворота «Лацио» в Серии А.

Напомним, что Шкриньяр на 9-й минуте открыл счёт в гостевом матче «Милана» и «ПСЖ», что проходит в данные минуты на арене «Сан-Сиро». Однако на быстрый гол парижан спустя три минуты также быстро ответил Рафаэл Леау – 1:1.

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