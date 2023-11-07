«Ювентус» знает, что Коста хочет вернуться, но пока не дал ответа футболисту

Бывший полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста может вернуться в туринский клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

При этом, как отмечает источник, несмотря на то, что «Ювентус» осведомлён о желании 33-летнего бразильца вернуться в команду, клуб пока не дал ему никакого ответа. Отмечается, что Коста готов согласиться на минимальную зарплату в 100 тысяч евро ради своего возвращения в Италию.

Напомним, что Коста выступал за «Ювентус» в период с 2017 по 2022 год. Также в карьере вингера были «Шахтёр», «Бавария», «Гремио» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В настоящий момент опытный футболист находится в статусе свободного агента.