Златан Ибрагимович близок к возвращению в «Милан»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в скором времени может вернуться в клуб.

Швед объявил о завершении карьеры по окончании прошлого сезона. Недавно в СМИ появились сведения о возможном возвращении 42-летнего экс-форварда, что теперь подтверждает инсайдер Николо Скира. По информации источника, Ибрагимович находится в шаге от получения одной из должностей в руководстве «Милана».

Напомним, что Златан выступал за «россонери» с января 2020, а ранее представлял цвета команды с 2010 по 2012 год. В общей сложности в активе Ибрагимовича 93 забитых мяча и 35 результативных передач в 163 поединках за «Милан».