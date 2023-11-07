Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Златан Ибрагимович близок к возвращению в «Милан»

07 Ноября 2023 • 00:30 Комментировать
Лечче
...
Милан
11.11 17:00

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в скором времени может вернуться в клуб.

Швед объявил о завершении карьеры по окончании прошлого сезона. Недавно в СМИ появились сведения о возможном возвращении 42-летнего экс-форварда, что теперь подтверждает инсайдер Николо Скира. По информации источника, Ибрагимович находится в шаге от получения одной из должностей в руководстве «Милана».

Напомним, что Златан выступал за «россонери» с января 2020, а ранее представлял цвета команды с 2010 по 2012 год. В общей сложности в активе Ибрагимовича 93 забитых мяча и 35 результативных передач в 163 поединках за «Милан».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович

Новости по матчу

Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕЧЧЕ МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фрозиноне Фрозиноне
Эмполи Эмполи
2
1
2.09 3.60 3.60
Видео
Окончен
Торино Торино
Сассуоло Сассуоло
2
1
1.92 3.70 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Ноября
00:50 · Италия. Серия А
Гол Влашича позволил «Торино» одолеть «Сассуоло»
00:30 · Италия. Серия А
Златан Ибрагимович близок к возвращению в «Милан»
06 Ноября
23:45 · Италия. Серия А
Арийон Ибрагимович установил рекорд топ-5 лиг текущего сезона
23:31 · Италия. Серия А
«Аль-Иттихад» присматривается к двум звёздным тренерам слухи
22:30 · Италия. Серия А
Гол Ибрагимовича позволил «Фрозиноне» одолеть «Эмполи»
19:37 · Италия. Серия А
Меньян высказался о будущем в «Милане»
17:53 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: Головин вряд ли окажется в Серии А, он дорого стоит
16:53 · Италия. Серия А
«Болонья» предложила Мотте новый контракт
15:49 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Если Миранчук вернётся в РПЛ, то он совершит большую ошибку»
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Вест Хэм» следующим летом бесплатно хотят подписать хавбека «Наполи»
11:49 · Италия. Серия А
Азмун выразил эмоции после дебютного гола за «Рому»
11:41 · Италия. Серия А
Мхитарян отреагировал на уход Луческу из футбола
11:19 · Италия. Серия А
«Шахтёр» назвал «Ювентусу» стоимость Судакова
10:45 · Италия. Серия А
Павар не нуждается в операции, но будет отсутствовать 6-8 недель 1
03:08 · Италия. Серия Б
​«Тернана» снова расстаётся с Лукарелли
Все новости
Рекомендуем