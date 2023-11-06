Арийон Ибрагимович установил рекорд топ-5 лиг текущего сезона

Нападающему «Фрозиноне» Арийону Ибрагимовичу покорилось уникальное достижение.

17-летний футболист отметился голом и результативной передачей в матче Серии А против «Эмполи», принеся своей команде победу со счётом 2:1. Как отмечает Opta, Ибрагимович – самый молодой игрок в топ-5 лигах Европы в текущем сезоне, ставший автором забитого мяча и ассиста в одном поединке.

Арийон Ибрагимович выступает за «Фрозиноне» на правах аренды из мюнхенской «Баварии». В нынешнем розыгрыше Серии А немецкий форвард записал себе в актив два гола и две результативные передачи в пяти встречах. Также на счету юного футболиста один гол в Кубке Италии.