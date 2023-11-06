Саудовский «Аль-Иттихад» рассматривает возможность тренерской перестановки.

В клубе не слишком довольны работой Нуну Эшпириту Санту. Ситуацию усугубило недавнее поражение команды в азиатской Лиге чемпионов от «Аль-Кува» (0:2). Как информирует журналист Руди Галетти, решение о расставании с Нуну пока не принято, однако руководство «Аль-Иттихада» уже изучает кандидатуры потенциальных сменщиков. Шорт-лист саудовского гранда возглавляют экс-наставник «Вулвехэмптона» Хулен Лопетеги и рулевой «Ромы» Жозе Моуринью.

«Аль-Иттихад» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии после 12 туров, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 11 очков.