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«Аль-Иттихад» присматривается к двум звёздным тренерам слухи

06 Ноября 2023 • 23:31 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
...
Абха
10.11 21:00

Саудовский «Аль-Иттихад» рассматривает возможность тренерской перестановки.

В клубе не слишком довольны работой Нуну Эшпириту Санту. Ситуацию усугубило недавнее поражение команды в азиатской Лиге чемпионов от «Аль-Кува» (0:2). Как информирует журналист Руди Галетти, решение о расставании с Нуну пока не принято, однако руководство «Аль-Иттихада» уже изучает кандидатуры потенциальных сменщиков. Шорт-лист саудовского гранда возглавляют экс-наставник «Вулвехэмптона» Хулен Лопетеги и рулевой «Ромы» Жозе Моуринью.

«Аль-Иттихад» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии после 12 туров, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Аль-Иттихад Хулен Лопетеги Нуну Эшпириту Санту ещё теги

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АЛЬ-ИТТИХАД ДЖИДДА АБХА
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