Гол Ибрагимовича позволил «Фрозиноне» одолеть «Эмполи»

В 11-м туре Серии А «Фрозиноне» играл против «Эмполи» и по всем статьям был сильнее гостей. Правда, встреча началась с удара в перекладину от Маттео Канчельери. Соперник ответил голевой атакой, но ВАР отменил гол Марвина Чуни - вне игры. После перерыва Лука Маццители зарядил в штангу издали, а Чуни все же добился своего и метко пробил на 58-й минуте. Маццители продолжать оставлять вмятины на каркасе ворот - перекладина. Решающей стала атака на 74-й минуте с красивым завершением от Арийона Ибрагимовича (не родственника Златана), 2:0. В концовке Франческо Капуто вернул интригу ударом головой, но все же «Эмполи» не спасся.
«Фрозиноне» поднялся на 11-е место, противник - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Чуни Марвин58'
|(2:0) Ибрагимович Арийон74'
|86'Капуто Франческо (2:1)
Турати Стефано•Лирола Поль• 45'Монтеризи Иларио•Околи Меме•Марчицца Риккардо•Маццители Лука•Барренечеа Энцо• 34'Соуле Матиас88' (Ойоно Энтони (88') •Рейньер Жезус 42'83' (Брешанини Марко (83') •Ибрагимович Арийон80' (Жорже Кайо (80') •Чуни Марвин80' (Касо Джузеппе (80')
Бериша Этрит•Берешиньски Бартош•Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно•Бастони Симоне77' (Коваленко Виктор (77') •Марин Рэзван62' (Раноккья Филиппо (62') • 76'Грасси Альберто77' (Какаче Либерато (77') •Фаццини Якопо•Гьяси Эммануэль 44'62' (Камбьяги Николо (62') •Капуто Франческо•Канчельери Маттео70' (Бальданци Томмазо (70')
06 ноября. Стадион "Бенито Стирпе".
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