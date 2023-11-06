Гол Ибрагимовича позволил «Фрозиноне» одолеть «Эмполи»

В 11-м туре Серии А «Фрозиноне» играл против «Эмполи» и по всем статьям был сильнее гостей. Правда, встреча началась с удара в перекладину от Маттео Канчельери. Соперник ответил голевой атакой, но ВАР отменил гол Марвина Чуни - вне игры. После перерыва Лука Маццители зарядил в штангу издали, а Чуни все же добился своего и метко пробил на 58-й минуте. Маццители продолжать оставлять вмятины на каркасе ворот - перекладина. Решающей стала атака на 74-й минуте с красивым завершением от Арийона Ибрагимовича (не родственника Златана), 2:0. В концовке Франческо Капуто вернул интригу ударом головой, но все же «Эмполи» не спасся.

«Фрозиноне» поднялся на 11-е место, противник - предпоследний.