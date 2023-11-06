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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Ибрагимовича позволил «Фрозиноне» одолеть «Эмполи»

06 Ноября 2023 • 22:30 Комментировать
Фрозиноне
2:1
Эмполи

В 11-м туре Серии А «Фрозиноне» играл против «Эмполи» и по всем статьям был сильнее гостей. Правда, встреча началась с удара в перекладину от Маттео Канчельери. Соперник ответил голевой атакой, но ВАР отменил гол Марвина Чуни - вне игры. После перерыва Лука Маццители зарядил в штангу издали, а Чуни все же добился своего и метко пробил на 58-й минуте. Маццители продолжать оставлять вмятины на каркасе ворот - перекладина. Решающей стала атака на 74-й минуте с красивым завершением от Арийона Ибрагимовича (не родственника Златана), 2:0. В концовке Франческо Капуто вернул интригу ударом головой, но все же «Эмполи» не спасся.

«Фрозиноне» поднялся на 11-е место, противник - предпоследний.

Протокол игры  
Фрозиноне2:1Эмполи
(1:0) Чуни Марвин58'  
(2:0) Ибрагимович Арийон74'  
  86'Капуто Франческо (2:1)
Турати СтефаноЛирола Поль  45'Монтеризи ИлариоОколи МемеМарчицца РиккардоМаццители ЛукаБарренечеа Энцо  34'Соуле Матиас 88' (Ойоно Энтони ( 88') Рейньер Жезус  42' 83' (Брешанини Марко ( 83') Ибрагимович Арийон 80' (Жорже Кайо ( 80') Чуни Марвин 80' (Касо Джузеппе ( 80')
Запасные: Черофолини МикелеГарритано ЛукаХеддира ВалидБаэс ХаймеЛусуарди МатеусЛулич КарлоРоманьоли СимонеФраттали ПьерлуиджиБурабия МехдиКвернадзе Гкоргий
Бериша ЭтритБерешиньски БартошИсмайли АрдианЛуперто СебастьяноБастони Симоне 77' (Коваленко Виктор ( 77') Марин Рэзван 62' (Раноккья Филиппо ( 62'  76') Грасси Альберто 77' (Какаче Либерато ( 77') Фаццини ЯкопоГьяси Эммануэль  44' 62' (Камбьяги Николо ( 62') Капуто ФранческоКанчельери Маттео 70' (Бальданци Томмазо ( 70')
Запасные: Эбюэхи ТайроннШпенди СтивенМальдини ДаниэльКаприле ЭлияПеризан СамуэлеГуарино Габриэль
06 ноября. Стадион "Бенито Стирпе".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Фрозиноне

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