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Чемпионат Италии. Серия А

Меньян высказался о будущем в «Милане»

06 Ноября 2023 • 19:37 Комментировать

Голкипер «Милана» Майк Меньян высказался о своём будущем в итальянской команде.

28-летний французский голкипер отметил, что ему очень нравится выступать за «Милан».

«Вы все это знаете. Я очень счастлива здесь.

«Новый контракт? Мы еще не начинали переговоры, так как сейчас не лучший момент для меня и для клуба», - приводит слова Меньяна журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Меньян выступает за «Милан» с 2021 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне вратарь принял участие в 11 играх во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Майк Меньян
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