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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист: Головин вряд ли окажется в Серии А, он дорого стоит

06 Ноября 2023 • 17:53 Комментировать

Итальянский журналист издания Tuttosport Массимо Франки высказался о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в клуб Серии А.
Франки отметил, что россиянин уже несколько лет играет важную роль в своей команде.

«Александр полностью адаптирован к европейскому футболу и достаточно молод. Такие игроки стоят очень дорого. В Италии его могут позволить себе лишь несколько клубов», - приводит слова журналиста «РБ Спорт».

Напомним, что в текущем сезоне Головин занимает второе место по системе «гол+пас» в чемпионате Франции, уступая только Килиану Мбаппе. 

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Монако Серия А Александр Головин Массимо Франки ещё теги
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