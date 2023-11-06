Итальянский журналист: Головин вряд ли окажется в Серии А, он дорого стоит

Итальянский журналист издания Tuttosport Массимо Франки высказался о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в клуб Серии А.

Франки отметил, что россиянин уже несколько лет играет важную роль в своей команде.

«Александр полностью адаптирован к европейскому футболу и достаточно молод. Такие игроки стоят очень дорого. В Италии его могут позволить себе лишь несколько клубов», - приводит слова журналиста «РБ Спорт».

Напомним, что в текущем сезоне Головин занимает второе место по системе «гол+пас» в чемпионате Франции, уступая только Килиану Мбаппе.