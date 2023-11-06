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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» предложила Мотте новый контракт

06 Ноября 2023 • 16:53 Комментировать
Фиорентина
...
Болонья
12.11 17:00

«Болонья» предложила новый контракт главному тренеру команды Тьяго Мотте. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в настоящий момент многие топ-клубы следят за работой итальянского специалиста, которому в августе исполнился 41 год.

Напомним, Мотта возглавляет «Болонью» с сентября 2022 года, ранее он работал в «Специи» и «Дженоа», а также тренировал молодёжную команду «ПСЖ».

В 11 турах текущего розыгрыша чемпионата Италии «Болонья» набрала 18 очков и расположилась на шестом месте в турнирной таблице. От лидирующего «Интера» команда Мотты отстаёт на 10 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Тьяго Мотта

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