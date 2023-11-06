«Болонья» предложила Мотте новый контракт

«Болонья» предложила новый контракт главному тренеру команды Тьяго Мотте. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в настоящий момент многие топ-клубы следят за работой итальянского специалиста, которому в августе исполнился 41 год.

Напомним, Мотта возглавляет «Болонью» с сентября 2022 года, ранее он работал в «Специи» и «Дженоа», а также тренировал молодёжную команду «ПСЖ».

В 11 турах текущего розыгрыша чемпионата Италии «Болонья» набрала 18 очков и расположилась на шестом месте в турнирной таблице. От лидирующего «Интера» команда Мотты отстаёт на 10 баллов.