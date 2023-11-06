Азмун выразил эмоции после дебютного гола за «Рому»

Форвард «Ромы» Сердар Азмун высказался о дебютном голе за римский клуб. Иранский нападающий поразил ворота «Лечче» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

«Мой дебютный мяч? Это невероятное чувство. Очень долго ждал этого момента. Я много работал, чтобы попасть сюда. Посвятил этот мяч своей семье: моим родителям и супруге», - передает слова нападающего клубная пресс-служба.

Азмун перешел в «Рому» из леверкузенского «Байера» на правах аренды. Срок соглашения между сторонами истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Серии А форвард провел шесть поединков, в которых отметился одним забитым мячом.