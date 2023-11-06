Мхитарян отреагировал на уход Луческу из футбола

Хавбек миланского «Интера» и национальной сборной Армении Генрих Мхитарян отреагировал на решение румынского специалиста Мирчи Луческу завершить тренерскую карьеру.

«Хочу выразить вам огромную благодарность. Мистер, спасибо, что поверили в мой талант. Благодарю за ваше доверие, вы вдохновили меня и оказали большое влияние на мою карьеру. Вы были для меня больше, чем просто тренер. Желаю вам всего самого хорошего», - гласит сообщение армянского полузащитника в социальных сетях.

Напомним, что Мхитарян выступал под руководством Луческу в украинском «Шахтёре».