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Мхитарян отреагировал на уход Луческу из футбола

06 Ноября 2023 • 11:41 Комментировать

Хавбек миланского «Интера» и национальной сборной Армении Генрих Мхитарян отреагировал на решение румынского специалиста Мирчи Луческу завершить тренерскую карьеру.

«Хочу выразить вам огромную благодарность. Мистер, спасибо, что поверили в мой талант. Благодарю за ваше доверие, вы вдохновили меня и оказали большое влияние на мою карьеру. Вы были для меня больше, чем просто тренер. Желаю вам всего самого хорошего», - гласит сообщение армянского полузащитника в социальных сетях.

Напомним, что Мхитарян выступал под руководством Луческу в украинском «Шахтёре».

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Интер Милан Мирча Луческу Генрих Мхитарян ещё теги
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