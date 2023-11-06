«Шахтёр» назвал «Ювентусу» стоимость Судакова

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков находится в сфере интересов европейского гранда. Речь идет о туринском «Ювентусе».

Согласно сообщениям Corriere dello Sport, украинская сторона готова расстаться со своим талантом за определенную сумму отступных. Речь идет о 40 миллионах евро.

Судаков провел в нынешнем сезоне десять поединков за «горняков», в которых отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Георгия в 15 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2028 года.

В составе сборной Украины хавбек сыграл 11 матчей.