Павар не нуждается в операции, но будет отсутствовать 6-8 недель

Защитник миланского «Интера» Бенжамен Павар не имеет надобности ложиться на операцию. По информации от La Gazzetta dello Sport, травма французского футболиста оказалась не такой серьёзной, как предполагалось ранее.

Источник отмечает, что Павар будет вынужден пропустить максимум 6-8 недель. Ожидается, что Бенжемен ещё примет участие в матчах итальянской Серии А в этом календарном году.

Напомним, ранее у «Интера» были опасения, что Павар пропустит длительный срок в случае операции. Французский защитник перебрался в команду Симоне Индзаги минувшим летом из мюнхенской «Баварии».