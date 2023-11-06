​Вице-президент «Наполи» попал в аварию за рулём своего Porsche

Инцидент на улицах Неаполя - вице-президент «Наполи» Эдо де Лаурентис попал в аварию за рулем своего Porsche Cayenne. Он врезался в другой автомобиль, и случилось это на одном из городских мостов.

Как уточняется в публикации итальянского новостного агентства ITASportPress, пострадала девочка, находившаяся в протараненном автомобиле. Но медицинская помощь потребовалась и одной из спутниц Эдо.

Между тем неаполитанцы вовсю готовятся к своему очередному матчу в рамках Лиги чемпионов - команде французского специалиста Руди Гарсии предстоит сразиться с немецким «Унион Берлин».