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Чемпионат Италии. Серия А

​Кака сравнил Формулу-1 и футбол, посочувствовав «Милану»

06 Ноября 2023 • 02:55 Комментировать

Бывший обладатель «Золотого мяча» Кака был замечен в Сан-Паулу на гонках, там прошел очередной этап чемпионата мира по Формуле-1 - спорта, который в Бразилии любят ничуть не меньше, чем футбол. Кака ответил на вопросы журналистов, а также посочувствовал «Милану», который не побеждает уже месяц:

- Какой я вижу разницу между Формулой-1 и футболом? Там все решают секунды, а в футболе - мелкие детали. «Милан» проиграл «Удинезе», но чемпионат долгий, давайте надеяться на лучшее, - цитирует слова Кака итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Лечче».


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Милан Кака
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