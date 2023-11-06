«Ювентус» быстро забил «Фиорентине» и удержал победный счёт

В заключительном на сегодня матче чемпионата Италии «Фиорентина» принимала «Ювентус». Туринцы быстро забили и успешно сыграли на удержание счета, нанеся всего три удара по воротам. Филип Костич набрал ход по левому флангу и прострелил к линии штрафной, и Фабио Миретти открыл счет на 10-й минуте. Николас Гонсалес и Кристиано Бираги в первом тайме могли отыграться, но здорово работал в рамке Войцех Щесны. В начале второго тайма Федерико Кьеза проверил голкипера. Шанс у Джакомо Бонавентуры, но мяч полетел мимо ворот.

«Ювентус» остается вторым и продолжает преследовать «Интер», «фиалки» - седьмые.