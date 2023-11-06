«Ювентус» быстро забил «Фиорентине» и удержал победный счёт

В заключительном на сегодня матче чемпионата Италии «Фиорентина» принимала «Ювентус». Туринцы быстро забили и успешно сыграли на удержание счета, нанеся всего три удара по воротам. Филип Костич набрал ход по левому флангу и прострелил к линии штрафной, и Фабио Миретти открыл счет на 10-й минуте. Николас Гонсалес и Кристиано Бираги в первом тайме могли отыграться, но здорово работал в рамке Войцех Щесны. В начале второго тайма Федерико Кьеза проверил голкипера. Шанс у Джакомо Бонавентуры, но мяч полетел мимо ворот.
«Ювентус» остается вторым и продолжает преследовать «Интер», «фиалки» - седьмые.
Протокол игры
|10'Миретти Фабио (0:1)
Терраччиано Пьетро•Паризи Фабьяно•Мартинес Лукас II•Раньери Лука 83'89' (Мина Йерри (89') •Бираги Кристиано•Мело Артур78' (Иконе Жонатан (78') •Мандрагора Роландо•Гонсалес Николас•Барак Антонин59' (Бонавентура Джакомо (59') •Куаме Кристиан78' (Соттиль Рикардо (78') •Бельтран Лукас46' (Нзола М'Бала (46')
Щесны Войцех•Гатти Федерико• 58'Бремер Глейсон•Ругани Даниэле•Маккенни Уэстон•Миретти Фабио61' (Камбьясо Андреа (61') •Локателли Мануэль•Рабио Адриен• 43'Костич Филип•Кин Мойзе 48'68' (Милик Аркадиуш (68') •Кьеза Федерико68' (Влахович Душан (68')
05 ноября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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