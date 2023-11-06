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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» быстро забил «Фиорентине» и удержал победный счёт

06 Ноября 2023 • 00:47 Комментировать (1)
Фиорентина
0:1
Ювентус

В заключительном на сегодня матче чемпионата Италии «Фиорентина» принимала «Ювентус». Туринцы быстро забили и успешно сыграли на удержание счета, нанеся всего три удара по воротам. Филип Костич набрал ход по левому флангу и прострелил к линии штрафной, и Фабио Миретти открыл счет на 10-й минуте. Николас Гонсалес и Кристиано Бираги в первом тайме могли отыграться, но здорово работал в рамке Войцех Щесны. В начале второго тайма Федерико Кьеза проверил голкипера. Шанс у Джакомо Бонавентуры, но мяч полетел мимо ворот.

«Ювентус» остается вторым и продолжает преследовать «Интер», «фиалки» - седьмые.

Протокол игры  
Фиорентина0:1Ювентус
  10'Миретти Фабио (0:1)
Терраччиано ПьетроПаризи ФабьяноМартинес Лукас IIРаньери Лука  83' 89' (Мина Йерри ( 89') Бираги КристианоМело Артур 78' (Иконе Жонатан ( 78') Мандрагора РоландоГонсалес НиколасБарак Антонин 59' (Бонавентура Джакомо ( 59') Куаме Кристиан 78' (Соттиль Рикардо ( 78') Бельтран Лукас 46' (Нзола М'Бала ( 46')
Запасные: Миленкович НиколаИнфантино ДжиноМартинелли ТоммазоАматуччи ЛоренцоКомуццо ПьетроКристенсен ОливерДункан АльфредБрекало ЙосипЛопес Максим
Щесны ВойцехГатти Федерико  58'Бремер ГлейсонРугани ДаниэлеМаккенни УэстонМиретти Фабио 61' (Камбьясо Андреа ( 61') Локателли МануэльРабио Адриен  43'Костич ФилипКин Мойзе  48' 68' (Милик Аркадиуш ( 68') Кьеза Федерико 68' (Влахович Душан ( 68')
Запасные: Айлинг СамуэльЙылдыз КенанНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоХуйсен ДинПерин МаттиаБоэнде Джозеф
05 ноября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина

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Комментарии (1)
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Promt Roman
06 Ноября 2023 в 01:26
Усыпите уже Аллегри. Смотреть тошно на его Юве.
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